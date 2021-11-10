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Политолог оценил действия Украины и Польши в отношении «Северного потока — 2»

Ирина Игнатенко

Политика
Политолог оценил действия Украины и Польши в отношении «Северного потока — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Позиция украинских и европейских политиков по поводу «Северного потока — 2» только вредит ЕС. Такое мнение высказал эксперт Института стран СНГ, политолог и экономист Александр Дудчак.

— Есть такое понятие, как конфликт интересов. В данном случае привлечение Польши и Украины к обсуждению проекта «Северный поток — 2» неуместно. Понятно, какую позицию займут и Киев, и Варшава, поскольку у них есть свои интересы. Сейчас Польша и Украина своими действиями явно вредят Европе, — отметил он в комментарии ФАН.

Он добавил, что действия Киева не смогут повлиять на планы реализации проекта. По словам эксперта, Украина будет просто создавать шум заявлениями об угрозе безопасности ЕС.

— Как раз угроза безопасности для Европейского союза может возникнуть, если не будет запущен «Северный поток — 2» к наступлению зимы, — добавил Дудчак.

Политолог оценил действия Украины и Польши в отношении «Северного потока — 2»

Накануне депутат бундестага Германии от партии «Левые», бывший глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст оценил роль Украины и Польши в сертификации российского газопровода «Северный поток — 2». Как отметил политик, Киев не должен принимать участие в этом процессе, поскольку его главной задачей является своевременная оплата счетов за газ. Аналогичной точки зрения Эрнст придерживается и относительно Польши, позиции которой, по его мнению, не следует принимать во внимание, передает «360».

До этого политолог рассказал, когда смогут запустить «Северный поток — 2».

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