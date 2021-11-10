Режиссер Нужный поделился впечатлениями от работы с Сухоруковым

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Кинорежиссер, сценарист и продюсер Алексей Нужный поделился впечатлениями от работы с актером Виктором Сухоруковым. Вместе они работали на съемках фильма «Огонь».

— Я очень рад, что мне посчастливилось с ним работать, потому что таких отзывчивых, талантливых и внимательных артистов, больших по своему полету и своей человечности, как Виктор Иванович, можно по пальцам пересчитать, — отметил он в комментарии ФАН.

По словам режиссера, Сухоруков дал этой картине народности, веселья и полета.

Алексей Нужный также поздравил актера с юбилеем. 10 ноября актеру исполнилось 70 лет.

— Хочу пожелать Виктору Ивановичу, чтобы цепочка человечного профессионализма переходила дальше от одного человека к другому. Я хочу сказать Виктору Ивановичу, что в Москве есть человек, который всегда желает ему всего доброго и всегда рад с ним поработать, — отметил он.

До этого Сухоруков объяснил свое увольнение из Театра имени Моссовета. Он уточнил, что причиной ухода стал новый художественный руководитель театра, которого Сухоруков «не посчитал лидером».