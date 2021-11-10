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Губернатор Подмосковья объяснил, зачем в парке «Патриот» открыли COVID-госпиталь

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Губернатор Подмосковья объяснил, зачем в парке «Патриот» открыли COVID-госпиталь
Фото: mosreg.ru

Инфекционный госпиталь, который развернули в парке «Патриот», позволит лечить пациентов с коронавирусом, не загружая обычные медучреждения. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, плановая медпомощь должна оставаться доступной.

— Благодаря партнерству с Министерством обороны мы снова открыли госпиталь в парке «Патриот». Не столько для увеличения количества коек (их у нас хватает), а для того чтобы разгрузить стационары, которые оказывают плановую помощь, — отметил он.

Он выразил благодарность министерству за поддержку — ведомство не только предоставляет территорию, но и направляет в область военных врачей для помощи в медучреждениях.

В госпитале размещено 400 коек, с 13 ноября появится еще 220. Все они оснащены кислородными консолями. Установлены аппараты КТ, УЗИ, ЭКГ, лабораторное оборудование. К работе привлечены 110 гражданских и более 200 военных медиков, передает портал «Подмосковье сегодня».

8 ноября подмосковный врач сообщил о стабилизации ситуации с распространением COVID-19.

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