Андрей Бочкарев сообщил о начале монтажа панелей потолка на станции «Сокольники» БКЛ

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, метро Сокольники Карта всех событий

На строящейся станции Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро «Сокольники» начался монтаж декоративных панелей потолка. Об этом в среду, 10 ноября, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На станции «Сокольники» северо-восточного участка БКЛ приступили к монтажу декоративных панелей потолка. Всего установят 195 панелей, а площадь сложенной картинки составит 1450 квадратных метров. Общую степень готовности станции на сегодняшний день оцениваем в 90 процентов, — рассказал он.

На станции завершены основные монолитные работы. Специалисты приступили к разработке котлована вестибюля № 1, который примыкает к Сокольнической линии, начали его бетонировать. Почти готов вестибюль № 2. Осталось установить шахту лифта. Также ведется постройка перехода между одноименными станциями метро — скоро начнутся демонтаж облицовки и конструкций существующего пешеходного коридора.

По словам генерального директора АО «Мосметрострой» Сергея Жукова, работы по монтажу панелей требуют внимательности и профессионализма, ведь они одни из самых сложных и ответственных.

— В отличие от путевых стен, размер и вес потолочных панелей больше в два раза. Основная сложность заключается в соединении общей картинки, переходящей с потолка на балконы, поэтому сначала приступили к установке опытного образца общей площадью 120 квадратных метров для стыковки элементов рисунка, — рассказал он.

Станция «Сокольники» посвящена истории метростроения. Потолочные панели завершат ее художественный облик.

— Изображение на потолке первой линии метро в Москве спускается на стены балконной галереи и путевые стены, связывая всю композицию. После того как панели на потолке займут свои места, приступим к монтажу освещения. Колористическое решение станционного комплекса выполнено в черно-белой графике, ставшей своеобразным фоном для цветовых акцентов декоративных панелей, — добавил Жуков.

В октябре Бочкарев сообщил, что работы по благоустройству стартовали на территории от станции Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро «Сокольники» до одноименного парка. Он отметил, что площадь ремонтируемого объекта составляет около 40 тысяч квадратных метров.