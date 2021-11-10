Завершается капитальный ремонт профессорского дома в столичном районе Раменки

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, Ломоносовский проспект, 35 Карта всех событий

Подходит к концу капитальный ремонт восьмиэтажного дома в районе Раменки. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы. Его провели в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

Дом располагается по адресу Ломоносовский проспект, 35.

В ходе ремонта были обновлены системы холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, также заменили мусоропроводы. Фасад дома тщательно очистили от загрязнений и обработали противогрибковым средством. После этого стены со стороны двора покрыли водоотталкивающей краской, а на внешний и торцевые фасады нанесли тонкую водоотталкивающую пленку.

В настоящее время завершается замена сетей электроснабжения, уточняет пресс-служба.

Здание было построено в 1960 году для сотрудников и преподавателей МГУ имени М. В. Ломоносова.

До этого, 8 ноября, стало известно, что в бывшем доходном доме П. А. Скопника подходит к концу капитальный ремонт с реставрацией в рамках региональной программы капремонта многоквартирных жилых зданий. Он был построен в 1906 году по проекту архитектора Густава Гельриха из Германии.

Скоро жители столицы смогут выбрать лучший отреставрированный объект культурного наследия на голосовании в проекте «Активный гражданин». Горожанам будет предложено выбрать один из пяти вариантов, реставрация которых была завершена в 2021 году.