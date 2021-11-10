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Названы самые опасные продукты для людей старше 50 лет

Ирина Игнатенко

Общество
Названы самые опасные продукты для людей старше 50 лет
Фото: pexels.com / mali maeder

Людям после 50 лет нужно пересмотреть свой рацион питания и исключить из него многие вредные продукты. Об этом заявила врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Специалист отметила, что после 50 лет рекомендуется исключить прием любых алкогольных напитков, а также отказаться от жареной и жирной пищи.

— Не стоит есть консервы, фастфуд и полуфабрикаты. Также из рациона исключаются молочные и кисломолочные продукты, а также сахар. Сахар можно заменить на мед или сироп топинамбура, — рассказала она в комментарии Nation News.

Также в рационе нужно снизить количество соли. При приготовлении пищи можно заменить соль на сухой чеснок, лимонный сок, отмечает диетолог.

В рационе человека после 50 лет должны присутствовать нерафинированные растительные масла, такие как оливковое или масло авокадо. Питание должно состоять из большого количества разнообразных овощей, фруктов и зелени. Также стоит сократить потребление мяса, а сделать выбор в пользу нежирной рыбы.

Диетолог добавила, что один день на неделе должен быть разгрузочным для желудочно-кишечного тракта, когда надо исключить все животные белки.

До этого нутрициолог перечислила продукты, ускоряющие выздоровление от коронавируса

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