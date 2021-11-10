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Нутрициолог назвала продукты, ускоряющие выздоровление от коронавируса

Юлия Курганова

Сюжеты: 

ЕдаСитуация с коронавирусом
Общество
Нутрициолог назвала продукты, ускоряющие выздоровление от коронавируса
Фото: Pixabay

Диетолог-нутрициолог Лера Лавски перечислила богатые цинком продукты, которые должны быть в рационе людей, которые лечатся от COVID-19.

Она отметила, что цинк участвует в формировании Т-клеточного иммунитета, поэтому микроэлемент включен в протоколы по лечению коронавируса.

— Цинк содержится в продуктах животного происхождения: мясе, печени, рыбе и морепродуктах (устрицы, моллюски и сельдь). Из растительных источников: зародыши пшеницы, бурый рис, овес, морковь, горох, шпинат, лук и практически все орехи, — рассказала эксперт.

Также Лавски объяснила, как без анализов определить дефицит цинка в организме. По ее словам, при недостатке цинка почти всегда наблюдаются какие-то высыпания на коже, шелушения или воспаления, язвочки и дерматиты, сообщает РИА Новости.

Диетолог Гинзбург назвал продукты, помогающие восстановиться после коронавируса. Он заявил, что период восстановления после COVID-19 должен сопровождаться сбалансированным питанием, которое направлено на устранение воспаления в организме. Специалист перечислил самые полезные продукты для реабилитации после болезни.

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