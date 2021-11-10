Рафик Загрутдинов: Четыре подземных пешеходных перехода будет построено на участке ЮВХ

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Бехтерева, 41к1 Карта всех событий

На участке Юго-Восточной хорды от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД ведется строительство четырех подземных пешеходных переходов. Об этом 10 ноября сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По словам Загрутдинова, новые подземные пешеходные переходы появятся в районе улицы Бехтерева 11к1; 15с5; 41к1 и улица Севанская 29г.

Уточняется, что на пешеходном переходе в районе Бехтерева 41к1 строительство завершено на 95 процентов. Также на 95 процентов завершены работы над основной конструкцией перехода на Севанской 29г. Строительство всего перехода завершено на 62 процента.

На переходе на Бехтерева 15с5 ведутся работы по возведению основных конструкций — устройство лотковой части и лестничного схода. Работы выполнены на 36 процентов. На пешеходном переходе в районе улицы Бехтерева 11к1 также ведутся работы по возведению основных конструкций. Работы выполнены на 24 процента.

— Все пешеходные переходы оборудованы лифтами для удобства маломобильных граждан. Переходы обеспечат беспрепятственное и безопасное пересечение основного хода хорды, — отметил Загрутдинов.

До этого, 8 ноября, Загрутдинов сообщил, что специалисты заканчивают строительные работы на участке Северо-Восточной хорды (СВХ) возле станции метро «Ботанический сад». Он отметил, что мэр столицы Сергей Собянин поручил завершить возведение магистрали до конца 2021 года.