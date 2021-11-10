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Более 150 миллиардов рублей выделят на развитие сферы образования в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Более 150 миллиардов рублей выделят на развитие сферы образования в Подмосковье
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Финансирование сферы образования в Московской области в 2022 году составит порядка 152 миллиардов рублей, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

— Качество образования в Московской области — это то, чем мы действительно можем гордиться. Вместе с тем сегодня важной задачей остается строительство новых школ и детских садов, их капитальный ремонт, — отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Как уточняется, 128 миллиардов выделят на финансирование общего образования. В частности, 4,4 миллиарда потратят на организацию бесплатного горячего питания младшеклассников, 40 миллионов — на приобретение школьных автобусов для сел, 30 миллионов — на единовременные выплаты учителям, переехавшим работать в сельскую местность.

Расходы на профессиональное образование составят 15,8 миллиарда рублей, на дополнительное — 1,2 миллиарда.

До этого сообщалось, что расходы города на образование, согласно проекту бюджета Москвы, вырастут на 8,1 процента в 2022 году. В проекте бюджета на развитие образования в столице предусмотрен один триллион 389,2 миллиарда рублей.

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