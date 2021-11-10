Эксперты рассказали, как уберечь садовые растения от морозов

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Эксперты дали советы, как уберечь садовые растения от морозов.

По словам агронома и специалиста по сельскому хозяйству Владимира Викулова, не стоит использовать еловый лапник, чтобы укрыть растения.

— Сейчас есть много других материалов как одноразовых, так и многоразовых. Еловые ветки использовали, когда не было ничего другого, в советское еще время. А сейчас появились различные маты, циновки, нетканые материалы. Все это можно использовать, и все это гораздо эффективнее и экологичнее, — пояснил он в комментарии изданию «Невские новости».

Фермер и садовод Евгения Степшина отметила, что некоторые растения стоит укрыть уже в ноябре. Так, например, розы укрывают при температуре плюс пять градусов.

По словам Степшиной, туи тоже можно укрывать материалом, который пропускает воздух.

Агроном Викулов также добавил, что если речь идет о средней полосе России, то молодые плодово-ягодные и косточковые растения тоже можно защитить, оборачивая их в какой-нибудь материал. Это поможет им пережить первую зиму, пока они не укрепились.

Роза — королева подмосковных садов. Цветок, несмотря на свою капризность и колкость, завоевал сердца большинства дачников. Ароматные чайные, плетистые, парковые… Их цветовая гамма порой поражает самое смелое воображение. Сохранить эту драгоценность до весны — вполне посильная задача для любого дачника. Как? «Вечерняя Москва» спросила у экспертов.