Чтобы розы не замерзли в морозы: советы экспертов

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Роза — королева подмосковных садов. Цветок, несмотря на свою капризность и колкость, завоевал сердца большинства дачников. Ароматные чайные, плетистые, парковые… Их цветовая гамма порой поражает самое смелое воображение. Сохранить эту драгоценность до весны — вполне посильная задача для любого дачника. Как? «Вечерняя Москва» спросила у экспертов.

Главная проблема, преследующая всех без исключения дачников Московской области, — это невозможность предсказать зимнюю погоду. Редкая зима укладывается «в стандарты». Уж слишком большим непостоянством она отличается в последнее время, сетует агроном Ирина Присяжнюк. А роза — растение капризное. Укроешь чуть теплее — есть риск, что растение сопреет, чуть проще — вполне вероятно, промерзнет.

— Есть несколько универсальных правил для укрытия роз, которым желательно следовать садоводам. Первое из них — обрезка. Куст необходимо избавить от лишней «молодой поросли», листьев, а сильные стволы — укоротить. Уничтожаются и старые ветки с потрескавшейся корой: куст должен уйти в зиму в максимально здоровом виде, — отметила эксперт.

Еще с начала сентября растение следовало бы избавить от лишней влаги. При сильных дождях землю вокруг него прикрывают подручным непромокаемым материалом (на зиму его следует убрать). Корни залитого цветка попросту сгниют.

В начале октября растению положена хорошая порция удобрений, напомнила эксперт. Это могут быть как комплексные специальные добавки, предназначенные исключительно для роз, так и различные питательные вещества. Например, зола и кожура от банана — незаменимый источник калия.

Избавленные от лишних веток, листвы, удобренные растения необходимо обработать от болезней. Хороший вариант — раствор железного купороса, констатировала агроном. После того как земля вокруг цветка подсохнет, ее присыпают компостом, торфом или обогащенной почвой. Теперь роза к укрытию готова, подчеркнула Присяжнюк.

— Самая подходящая погода для укрытия розового куста — легкий морозец, который держится на участке не один день. Желательно дождаться, когда слабоотрицательные температуры радуют хотя бы три–четыре дня. Время пришло, — рассказала эксперт.

В Подмосковье кусты роз можно укрыть хвойным лапником, опилками, мешковиной.

— Некоторые забрасывают растение листвой. Но я такой способ не рекомендую: в листьях могут находиться нежелательные жучки, которые при пробуждении весной нанесут растению вред, — отметила Присяжнюк.

Также можно использовать специальный укрывной материал. Важно заметить, что любой укрывной материал должен хорошо пропускать воздух, констатировала она.

Шикарные плетистые розы нуждаются в повышенном внимании, заметила Присяжнюк. Их длинные стебли пригибаются к земле, на которую предварительно разложены опилки или лапник, фиксируются проволокой или веревкой и сверху укрываются специальным материалом.