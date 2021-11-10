Агент по недвижимости сообщил о росте цен на жилье в Санкт-Петербурге

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Цены на квартиры в Петербурге выросли в несколько раз: за год стоимость жилой недвижимости поднялась примерно на 25 процентов, а в некоторых сегментах — на 45 процентов. Об этом рассказал председатель Совета директоров агентства недвижимости АРИН Андрей Тетыш.

По его словам, еще год назад можно было найти однокомнатную квартиру в пределах четырех миллионов рублей, но теперь на рынке недвижимости вариантов ниже 5,5 миллиона практически нет.

Тетыш отметил, что в Петербурге дороже стало стоить жилье в новых домах: студии и однокомнатные квартиры сильно выросли в цене. Так, однокомнатная квартира площадью порядка 40 квадратных метров на севере города стоит 10 миллионов рублей.

— Два года назад в такое поверить было невозможно, — подчеркнул Тетыш в комментарии изданию «Невские новости».

По данным экспертов агентства недвижимости «Дарко», вторичная недвижимость Петербурга в 2021 году дорожала со скоростью 1,5 процента в месяц. Средняя стоимость квадратного метра выросла более чем на 15 процентов, дойдя до отметки в 181,2 тысячи рублей.

До этого эксперты сообщили, что спрос на вторичное жилье вырос в столице.