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Экономист назвал самые частые ошибки при оформлении пенсий

Ирина Игнатенко

Общество
Экономист назвал самые частые ошибки при оформлении пенсий
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Экономист Александр Сафонов назвал самые частые ошибки в оформлении пенсий. Они могут привести к тому, что пенсия оказывается ниже ожидаемой.

Одна из самых популярных ошибок — работодатель не производил отчисления в Пенсионный фонд. Для того чтобы пересчитать выплаты, нужно обратиться в региональное отделение Пенсионного фонда и собрать документы, которые подтвердят стаж.

— Надо следить, чтобы трудовые отношения были оформлены правильно. Это значит, что должен быть составлен трудовой договор с указанной суммой заработной платы. Также нужны документы, подтверждающие получение денег. Например, выписки с банковского счета, — отметил он в комментарии Nation News.

Специалист пояснил, что этих документов будет достаточно, чтобы доказать, что человек был в трудовых отношениях с работодателем и оспорить размер выплат.

По словам Александра Сафонова, еще одной частой причиной «урезания» пенсий является «серая зарплата». Нередки случаи, когда работодатель делит заработную плату на официальную и неофициальную часть. Людям необходимо понимать, что размер пенсии будет определяться официальной заработной платой.

До этого эксперт Евгений Биезбардис объяснил, в каком случае положена доплата к пенсии. Одной из форм господдержки являются выплаты для граждан, которые осуществляют уход за нетрудоспособными родственниками.

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