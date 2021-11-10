Врачи предупредили о вреде бронхолитиков короткого действия для людей с астмой

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У 54 процентов астматиков наблюдается средний риск чрезмерной зависимости от скоропомощного ингалятора для купирования приступов болезни, у 35 — высокий. Об этом свидетельствуют результаты тестирования на интернет-портале «Оцени зависимость», проведенного Российским научным медицинским обществом терапевтов, Российским респираторным обществом и Педиатрическим респираторным обществом при поддержке компании «АстраЗенека».

Исследование проводится уже год. За это время в нем поучаствовали 9485 человек с диагностированной бронхиальной астмой (БА). По его результатам выяснилось, что многие пациенты ошибочно полагаются на ингалятор, считая его основным лекарством для лечения астмы. Специалисты отмечают, что его применение более трех раз в неделю становится одним из факторов неконтролируемого течения болезни, так как мешает устранить воспаление, которое является причиной заболевания.

Пройти тест можно на сайте портала.

— Действительно, бронхолитики короткого действия помогают почувствовать себя лучше практически сразу после их применения, ранее они широко назначались в рутинной практике для купирования приступов бронхиальной астмы. Однако еще несколько лет назад произошли кардинальные изменения в Международной глобальной стратегии лечения бронхиальной астмы (GINA), которые привели к отказу от сложившейся клинической практики и принципиально новым подходам ведения заболевания. Бронхолитики короткого действия более не являются препаратами первой линии лечения бронхиальной астмы и не рекомендуются в монотерапии. В настоящее время всем взрослым и подросткам с бронхиальной астмой рекомендуется применять противовоспалительную терапию симптоматически или регулярно для снижения риска тяжелых обострений БА, — рассказал главный внештатный специалист пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.

Отмечается, что чрезмерное использование пациентами с БА бронхолитиков короткого действия остается серьезной проблемой, которая мешает лечению. Астма будет прогрессировать, начнутся воспаления и возможна даже госпитализация.

— Информированность людей с бронхиальной астмой о причинах развития заболевания и необходимости планомерного применения назначенной противовоспалительной терапии позволит повысить качество жизни пациентов и улучшить прогноз заболевания в будущем, — резюмировала медицинский директор «Биофарма», «АстраЗенека» в России и Евразии Анна Бращенкова.

Затяжной кашель может быть причиной серьезных болезней, в том числе и бронхиальной астмы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Пальман. По словам специалиста, кашель — одна из самых частых жалоб, с которой пациенты обращаются к медикам. В общей сложности есть больше пятидесяти заболеваний, вызывающих данный рефлекс организма, и только часть из них связана с легкими. Самое главное — вовремя обратиться к врачу.