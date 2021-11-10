Объем продаж городской недвижимости увеличился на 151 процент в Москве

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Благодаря цифровизации объем продаж городской недвижимости в Москве за прошедшие десять месяцев стал в 2,5 раза больше, чем объем продаж за весь 2019 год. Об этом в среду, 10 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в 2019 году было заключено 484 договора купли-продажи на четыре миллиарда рублей. После перевода всего процесса продажи городской нежилой недвижимости в электронный вид в январе 2020 года город оформил 898 электронных сделок на сумму 5,4 миллиарда рублей. В дальнейшем цифры стали еще больше.

— За девять месяцев этого года по итогам городских торгов было подписано 1216 соглашений на 5,7 миллиарда рублей, что на 151 процент больше, чем в 2019 году, и на 35 процентов больше, чем в 2020 году, — рассказал Ефимов.

Отмечается, что аукционы в электронном виде город начал проводить с 2014 года, однако договоры по итогам торгов по-прежнему заключались офлайн в бумажном виде до 2020 года.

— В 2021 году наибольшим спросом у покупателей столичной недвижимости пользовались машино-места — по ним заключили 810 договоров купли-продажи на сумму свыше 355 миллионов рублей, по нежилым помещениям — 399 договоров на почти пять миллиардов рублей, а по зданиям и земельным участкам под ними — семь договоров на 331 миллион рублей, — приводит слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана официальный сайт мэра Москвы.

9 ноября заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что с начала 2021 года в столице введено в эксплуатацию более 1,6 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости. По его словам, в ближайшие три года за счет бюджета города планируется построить порядка 213 объектов социальной инфраструктуры.