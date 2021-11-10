Клишас заявил, что обязательная вакцинация не нарушает конституционные права граждан

Фото: Пресс-служба Совфеда

Введение обязательной вакцинации от коронавируса не противоречит Конституции РФ. Об этом в среду, 10 ноября, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

— Конституции это не противоречит, — рассказал он РИА Новости.

По его словам, реализация этой идеи возможна только через введение соответствующего федерального закона.

9 ноября власти Санкт-Петербурга ввели обязательную вакцинацию всех жителей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Первый укол пожилые петербуржцы должны сделать в срок до 15 декабря, второй — до 15 января.

10 ноября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса закончится, когда в мире привьется от ковида 70 процентов населения.

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Масштабная вакцинация от коронавируса в РФ началась в январе 2021 года. По данным на 5 ноября, в России первым компонентом вакцины привились 60 004 358 человек, полностью прошли вакцинацию 57 256 745 человек.