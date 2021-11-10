Нутрициолог назвала самое полезное масло

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Эксперт по питанию София Рожко рассказала, какие виды масел являются самыми полезными для организма.

Нутрициолог предложила поделить масла на те, которые используются для приготовления холодных блюд, и те, что нужны для жарки.

— Если мы говорим о маслах, которые используются в холодном виде, то это все нерафинированные масла. Больше всего Омега-3 будет в льняном масле, но это другая Омега, чем в рыбе. Для салатов подойдут масла сыродавленные, холодного отжима, — рассказала нутрициолог в интервью для YouTube-канала «Клатч-онлайн».

При этом для термической обработки нерафинированные масла не подойдут. По словам эксперта, более безопасными будут твердые виды масел: сливочное, мало гхи, смалец или масло авокадо.

— Такие масла будут куда полезнее, чем, например, кунжутное нерафинированное масло, — заявила эксперт.

Ранее доктор Комаровский назвал самый полезный вид рыбы. Статистика показывает, что около 40 процентов молодых людей рыбу практически не едят. Некоторые из них ссылаются на аллергию, однако реально всего один процент населения Земли имеет проявления на коже после употребления рыбы. Чтобы избежать аллергических реакций, по словам Комаровского, нельзя затягивать с включением рыбы в рацион ребенка: ее нужно давать уже после восьми месяцев.