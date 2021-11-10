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Составлен предварительный перечень недвижимости, облагаемой налогом по кадастровой стоимости

Евгений Белоусов

Город
Составлен предварительный перечень недвижимости, облагаемой налогом по кадастровой стоимости
Фото: pixabay.com

Составлен предварительный список объектов недвижимого имущества, для которых налоговая база в 2022 году будет определяться исходя из кадастровой стоимости. Точный перечень сформируют до 30 ноября. Об этом в среду, 10 ноября, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Он напомнил, что в 2014 году в Москве начался перевод торгово-офисной недвижимости на налогообложение от кадастровой стоимости. Город установил пониженные налоговые ставки — от 0,9 процента в 2014 году до двух процентов с 2023 года, чтобы переход был плавным. Если более двадцати процентов площади объекта недвижимости фактически используется для размещения объектов торговли, офисов, общепита и бытового обслуживания, он подпадает под налогообложение по кадастровой стоимости и включатся в перечень.

— С начала 2021 года Госинспекция по недвижимости провела 8,6 тысячи мероприятий по определению вида фактического использования объектов недвижимости, находящихся в собственности физических и юридических лиц. Из них 3,8 тысячи — здания и сооружения, а также 4,8 тысячи помещений. В прошлом году в перечень объектов, налог для которых исчисляется от кадастровой стоимости, было включено 6576 объектов общей площадью 19 миллионов квадратных метров, — уточнил Овчинский.

Министр подчеркнул, что в предварительном перечне около 38 тысяч объектов коммерческой недвижимости совокупной площадью 99,2 миллиона квадратных метров. А точный перечень будет утвержден правительством Москвы до 30 ноября 2021 года.

27 октября стало известно, что управление Росреестра по городу за три квартала 2021 года приняло 473 233 заявления в электронном формате на регистрацию прав или постановку на кадастровый учет объектов недвижимости.

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