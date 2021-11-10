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Актриса Агния Дитковските в третий раз стала мамой

Евгений Белоусов

Общество
Актриса Агния Дитковските в третий раз стала мамой
Фото: Instagram.com/ditkovskyte

Российская актриса театра и кино Агния Дитковските стала матерью в третий раз. Об этом в среду, 10 ноября, она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Как и в предыдущие два раза, Дитковските не стала раскрывать пол и имя новорожденного. Актриса ограничилась постом с лаконичной подписью «03.11.2021 +1», из чего можно предположить, что ребенок появился на свет 3 ноября.

Рождение второго ребенка Дитковските никак не комментировала, скрывая эту часть личной жизни от посторонних.

Летом актриса второй раз вышла замуж. После развода с актером Алексеем Чадовым ее новым избранником стал совладелец одной из ресторанных сетей Богдан Панченко. О романе Дитковските и Панченко стало известно в феврале 2021 года. Тогда пара после нескольких месяцев знакомства отправилась отдыхать на Мальдивские острова.

Напомним, что Дитковските развелась с Чадовым в 2017 году, у них есть общий сын Федор. В том же году СМИ писали, что актриса стала мамой во второй раз, но Агния до сих пор эту информацию не комментирует.

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