Нутрициолог объяснила, как вычислить «самозванцев» среди продуктов для правильного питания

Покупательница Анна Авдеева выбирает сливки. Эксперты советуют обязательно обращать внимание на срок годности и условия хранения продукта / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Эксперт по питанию София Рожко рассказала, на что нужно обращать внимание при покупке продуктов для правильного питания.

— Нужно смотреть на все кликбейт-заголовки «без сахара», «без лактозы», «без глютена». Это делается для того, чтобы человек, который начинает заботиться о своем здоровье, по внешнему признаку вычислял эти продукты на прилавках. Особенно меня пугает название «без глютена», потому что на земле не такое большое число тех, кто действительно страдает от этого вещества. Глютен – это клейкое соединение, которое удерживает структуру продукта. И если из какого-то блюда его убирают, взамен добавляют много других компонентов, которые будут гораздо вреднее, — объясняет нутрициолог в интервью для YouTube-канала «Клатч Онлайн».

Производители, которые пишут на упаковках «без сахара», нередко идут на уловки: в составе он может быть заменен на «виноградный сок» или «мальтодекстрин», что по сути и является глюкозой.

— Когда вы видите такие продукты, очень важно почитать состав: там есть или лазейки, которые используют для законодательства, или добавляются какие-то умные слова, которые указываются в составе, чтобы запутать покупателя, — объясняет эксперт.

К безопасным сахарозаменителям нутрициолог относит стевию. Она в 200-400 раз слаще сахара, и ее удобно использовать при готовке. Однако ее часто сочетают с другими видами глюкозы, поэтому при покупке важно уделить время прочтению состава.

Ранее нутрициолог рассказала, какие виды масел больше подходят для приготовления холодных блюд, а какие – для жарки.