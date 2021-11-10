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В Православной церкви почитали память Анастасии Римской и Авраамия Ростовского. Вслед за покровительницей ткачества и прядения Параскевой Пятницей, связанной в первую очередь с растительным волокном (коноплей и льном), поминается святая Анастасия, помогающая в работе с шерстяной пряжей.

Ребенка одного оставлять нельзя, иначе случится с ним неприятность. Чтобы семья была крепкой и дружной, 11 ноября все её члены должны собраться вместе. Если девушка в этот день наденет коралловые бусы, то будет счастливой и любимой. А если бусы повесить дома на видном месте, то жилище будет защищено от злых духов.

Этот день не стоит проводить в компании малознакомых людей. Возможны ссоры на ровном месте.

Приметы погоды:

Низко движутся облака по небу — к похолоданию.

Если ночью иней, то днем снега не будет.

Голуби воркуют — значит, погода будет хорошая.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему опасно оставлять ребенка одного 11 ноября

Именины отмечают: Анастасия, Анна, Леонид, Алексей, Наум, Андрей, Виктор, Кирилл, Николай, Кузьма.