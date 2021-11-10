Народный календарь. Почему опасно оставлять ребенка одного 11 ноября
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
В Православной церкви почитали память Анастасии Римской и Авраамия Ростовского. Вслед за покровительницей ткачества и прядения Параскевой Пятницей, связанной в первую очередь с растительным волокном (коноплей и льном), поминается святая Анастасия, помогающая в работе с шерстяной пряжей.
Ребенка одного оставлять нельзя, иначе случится с ним неприятность. Чтобы семья была крепкой и дружной, 11 ноября все её члены должны собраться вместе. Если девушка в этот день наденет коралловые бусы, то будет счастливой и любимой. А если бусы повесить дома на видном месте, то жилище будет защищено от злых духов.
Этот день не стоит проводить в компании малознакомых людей. Возможны ссоры на ровном месте.
Приметы погоды:
Низко движутся облака по небу — к похолоданию.
Если ночью иней, то днем снега не будет.
Голуби воркуют — значит, погода будет хорошая.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Анастасия, Анна, Леонид, Алексей, Наум, Андрей, Виктор, Кирилл, Николай, Кузьма.