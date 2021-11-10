Россияне рассказали, кто в семье должен уходить в декрет

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Россияне рассказали, кто в семье должен брать отпуск по уходу за ребенком. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

Так, 38 процентов опрошенных жителей России уверены, что в декретный отпуск с работы обязаны уходить только женщины. В прошлом году так считало более половины респондентов — 52 процента, передает RT.

При этом 47 процентов респондентов уверены, что этот вопрос в семье должен обсуждаться. Обязанность ухода в декретный отпуск мужчин охотнее отметили сами мужчины — 2 процента против 1 процента согласных с утверждением женщин.

Четырнадцать процентов участников исследования считают, что декретный отпуск на работе должен брать тот, кто меньше зарабатывает.

Всего в опросе сервиса приняли участие более шести тысяч респондентов из всех регионов страны.

До этого в Госдуме предложили ввести новые меры поддержки рождаемости. С подобным предложением выступил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме РФ Сергей Миронов. Он предложил ввести сертификат на покупку коляски, автокресла и кроватки, а также специальный набор для новорожденного.