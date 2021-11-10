В Госдуме предложили ввести новые меры поддержки рождаемости

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В России необходимо ввести новые меры поддержки рождаемости. С подобным предложением выступил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме РФ Сергей Миронов в среду, 10 ноября. Он предложил ввести сертификат на покупку коляски, автокресла и кроватки, а также специальный набор для новорожденного.

— В качестве первой меры мы предлагаем распространить на всю страну практику так называемых наборов для новорожденных: выдавать на каждого ребенка набор всего необходимого либо эквивалентную сумму 20 тысячам рублей. Вторая мера поддержки — выдавать при рождении ребенка сертификат на 30 тысяч рублей для покупки автокресла, кроватки и коляски, — заявил Миронов.

Накануне директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил часть денежных средств, полученных от налога на добычу полезных ископаемых, перечислять детям в виде дополнительной поддержки. Соответствующий проект он направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

В октябре Мишустин заявил, что российским семьям с детьми дополнительно выделят 28,3 миллиарда рублей в качестве поддержки. Средства будут выплачиваться ежемесячно. Размер выплаты будет рассчитываться на основании среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50 до 100 процентов от прожиточного минимума по субъекту.