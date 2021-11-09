Новые льготные выплаты для детей могут ввести в России

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Часть денежных средств, полученных от налога на добычу полезных ископаемых, предложили перечислять детям в виде дополнительной поддержки. Такое предложение поступило от директора Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максима Петунина во вторник, 9 ноября.

Соответствующий проект он направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

— Мы предлагаем на законодательном уровне зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере десяти процентов от налога на добычу полезных ископаемых, из которых каждый новорожденный будет получать 100 тысяч рублей на свой счет, — передает издание RT слова Петунина.

В октябре Михаил Мишустин заявил, что российским семьям с детьми дополнительно выделят 28,3 миллиарда рублей в качестве поддержки.

Средства будут выплачиваться ежемесячно. Размер выплаты будет рассчитываться на основании среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50 до 100 процентов от прожиточного минимума по субъекту.

Также премьер-министр отметил, что правительство РФ направит более 14,5 миллиарда рублей на компенсацию платежей по ипотечным кредитам многодетных семей.