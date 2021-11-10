«Крестная конкурса»: Алина Кабаева получила спортивный «Оскар»

Фото: Пятый канал

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева победила в номинации «За заслуги в популяризации спорта» на международном фестивале Sport Movies& TV в Милане.

Фестиваль, посвященный спортивным фильмам и передачам, происходил в одном из главных кинозалов итальянского города. На торжественной церемонии Кабаевой вручили высшую награду — «Венок почета». Его Кабаевой вручала сборная Италии по художественной гимнастике. На церемонии награждения олимпийскую чемпионку назвали Madrina di Sport Movies & TV 2021 — «Крестной матерью конкурса».

— Потому что Алина Кабаева для нас самая важная персона сегодня. Я приезжал в Москву на фестиваль «Алина» и был потрясен увиденным. Он уникален. Не только со зрелищной точки зрения, но и с точки зрения работы, проводимой с молодежью, — объяснил такую формулировку президент Международной федерации кино и телевидения Франко Аскани.

В свою очередь Кабаева отметила, что после достижения максимального результата у спортсмена возникает другая обязанность — приобщить к спорту как можно больше людей. С 2009 года Кабаева проводит большой детский фестиваль художественной гимнастики «Алина», кадры записи которого и демонстрировались в Милане. Также Кабаева продолжает активно заниматься популяризацией спора.

— Даже несмотря на то, что у нас телевизионная версия, я сама лично видела, как некоторые команды брали телефон и снимали от начала до конца. Причем предавали друг другу телефон, чтоб не ставить на паузу. Мы очень рады. И нам предлагают фестиваль проводить в других странах. Но пока мы будем фестиваль проводить только в нашей стране, в России. И приглашать другие страны на наш праздник, — передает слова чемпионки Пятый канал.

В августе, после окончания летней Олимпиады в Токио, Кабаева прокомментировала ситуацию с оценками российских спортсменок на Олимпиаде. По ее мнению, при подсчете очков после выступления Дины Авериной, получившей серебряную медаль, были странности.