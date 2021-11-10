Максимальную скорость снизят до 50 километров в час на четырех улицах Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Бульварное кольцо Карта всех событий

На четырех крупных улицах в центре столицы будет снижена максимально разрешенная скорость. Об этом в среду, 10 ноября, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Скорость будет снижена на Бульварном кольце, Цветном бульваре, Остоженке, Маросейке и на других прилегающих улицах.

— Ежедневно по Бульварному кольцу проходит 130 тысяч пешеходов. Это люди, которые идут в офисы, кафе, встречаются с друзьями, гуляют вместе с детьми. Здесь также ездят велосипедисты и пользователи СИМ, — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что дополнительных пробок из-за понижения не ожидается, так как средняя скорость в центре Москвы днем не превышает 30–40 километров в час. А снижение скоростного режима позволит автотранспорту меньше шуметь, снизится число выхлопов, заявили в департаменте:

— Скорость — основной фактор риска ДТП на дороге. Сегодня международные организации заявляют, что тяжесть последствий ДТП напрямую зависит от скорости. Если водитель едет со скоростью в 30 километров в час, то в 90 процентов случаев участники аварии получат легкие травмы. Выше 50 километров в час — и вероятность смертельного исхода столкновения превысит 90 процентов. В Европе базовая скорость — 50 километров в час, в центре — 30 километров в час.

Ранее максимально разрешенная скорость на указанных улицах доходила до 60 километров в час, говорится в сообщении.

16 октября МВД и Министерство транспорта России предложили внести в правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). В частности, предлагается ограничить максимальную скорость 25 километрами в час.