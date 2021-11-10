Почти все газовые плиты ненадлежащего качества заменили в жилых домах столицы

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Почти 99 процентов всех газовых плит, которые подлежали замене по техническим или временным причинам, обновили в жилых домах Москвы за прошедшие месяцы 2021 года. Об этом сообщили в столичном Комплексе городского хозяйства в среду, 10 ноября.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году специалисты обнаружили свыше 200 тысяч нарушений в эксплуатации газового оборудования, после чего заменили 98,7 процента бытовой техники.

— Напоминаем! Срок службы газовой плиты не должен превышать 10-12 лет. Важно использовать только плиты с автоматической системой «газ-контроль». Благодаря ей подача газа прекращается при погасании пламени в горелке, — отметили в Комплексе.

Каждый год газовики проводят комплексные проверки плит в тех домах, которые подключены к системе газоснабжения. Особо внимательно специалисты проверяют внутридомовой газопровод и газовые приборы в квартирах, говорится в сообщении.

До этого эксперты напомнили главные правила эксплуатации газовых плит. Так, ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов заявил, что работающую газовую плиту ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра; вблизи плиты нельзя располагать источники открытого огня: свечки, спички и устройства, где используется открытое пламя. Также необходимо строго соблюдать требования по эксплуатации газового оборудования, указанные в инструкции.