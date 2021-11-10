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Аренда жилья в Подмосковье подорожала на 20 процентов

Ирина Игнатенко

Общество
Аренда жилья в Подмосковье подорожала на 20 процентов
Фото: freepik.com

Стоимость аренды жилья в Московской области выросла за последний месяц на 20 процентов. Об этом рассказала вице-президент Гильдии риелторов Московской области, член национального совета гильдии Ольга Власова.

— В Подмосковье цены на аренду жилья выросли процентов на 20. Это произошло за последние месяцы. Там, где более крупные города, где более развита инфраструктура, цены выросли сильнее, — отметила она вкомментарии «Радио 1».

Она добавила, что средняя арендная плата за жилье в Подмосковье составляет 24–25 тысяч рублей в месяц.

До того стало известно, что по состоянию на сентябрь в Москве увеличилась средняя стоимость аренды квартиры. Она достигла 93 тысяч рублей в месяц. По словам экспертов, увеличение спроса на съемное жилье закономерно привело к повышению арендных ставок.

Также эксперты отметили, что число предложений по аренде квартир в Москве и Подмосковье снижается. Так, за два года количество жилья, сдаваемого внаем в столице, уменьшилось на пять процентов.

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