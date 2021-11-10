Стартовал прием заявок для участия в молодежном форуме «Наследие»

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Молодежный форум «Наследие» состоится в столице с 25 по 27 ноября. В рамках мероприятия представители органов власти, отечественные и зарубежные архитекторы, журналисты и урбанисты обсудят основные тенденции в сфере охраны культурного наследия. В среду, 10 ноября, стартовал прием заявок для участия в форуме.

В этом году «Наследие» организуют в дистанционном формате. На сайте проекта для всех желающих, которые предварительно прошли регистрацию, будет доступна онлайн-трансляция, в рамках которой они получат знания по профильным темам и смогут выбрать лучший студенческий проект.

В первый день мероприятия студенты из университетов Казани, Самары, Владимира, Екатеринбурга, нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Республики Крым продемонстрируют программы развития одного из значимых архитектурных объектов своего города.

— Серия круглых столов состоится по таким темам, как: историко-архитектурный код города; экология как драйвер: стратегии для сохранения культурного наследия; расширение границ наследия: малые архитектурные формы, значимые элементы и нематериальные ценности; инфраструктура нового поколения: интеграция исторических памятников в российских городах; новые роли жителей в сохранении наследия: скрытый потенциал; современные технологии на страже наследия, — уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

Также студенты представят проекты по реставрации «Московского императорского воспитательного дома». Профессиональное жюри оценит идеи юных специалистов.

До этого стало известно, что стартовал всероссийский форум «Мы меняем города», организованный Российским университетом дружбы народов. Участники представили свои проекты по благоустройству столичных дворов.