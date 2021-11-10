Доктор Комаровский объяснил, почему важно читать состав продуктов
Врач Евгений Комаровский на своей странице Instagram опубликовал инфографику, которая призывает потенциальных покупателей изучать состав продуктов, так как онимогут содержаться вещества, вызывающие аллергическую реакцию у детей.
— При пищевой аллергии тщательно изучайте состав продуктов. Аллерген может быть одним из ингредиентов пищи, которую вы даете ребенку, — предупреждает врач.
Ранее нутрициолог София Рожко дала советы, на что нужно обращать внимание при выборе продуктов для правильного питания.
— Нужно смотреть на все кликбейт-заголовки — «без сахара», «без лактозы», «без глютена». Это делается для того, чтобы человек, который начинает заботиться о своем здоровье, по внешнему признаку вычислял эти продукты на прилавках, — объясняет специалист.
А также она отметила, что нужно тщательно изучать состав продуктов с надписью «без глютена», так как взамен этому веществу могут добавить более вредные компоненты.
Врач посоветовала заменить сахар полезным сахарозаменителем — стевией, которая будет слаще в 200–400 раз.