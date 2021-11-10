Доктор Комаровский объяснил, почему важно читать состав продуктов

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Врач Евгений Комаровский на своей странице Instagram опубликовал инфографику, которая призывает потенциальных покупателей изучать состав продуктов, так как онимогут содержаться вещества, вызывающие аллергическую реакцию у детей.

— При пищевой аллергии тщательно изучайте состав продуктов. Аллерген может быть одним из ингредиентов пищи, которую вы даете ребенку, — предупреждает врач.

Ранее нутрициолог София Рожко дала советы, на что нужно обращать внимание при выборе продуктов для правильного питания.

— Нужно смотреть на все кликбейт-заголовки — «без сахара», «без лактозы», «без глютена». Это делается для того, чтобы человек, который начинает заботиться о своем здоровье, по внешнему признаку вычислял эти продукты на прилавках, — объясняет специалист.

А также она отметила, что нужно тщательно изучать состав продуктов с надписью «без глютена», так как взамен этому веществу могут добавить более вредные компоненты.

Врач посоветовала заменить сахар полезным сахарозаменителем — стевией, которая будет слаще в 200–400 раз.