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Матвиенко допустила ужесточение мер по коронавирусу в России

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Матвиенко допустила ужесточение мер по коронавирусу в России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия может ввести более строгие ограничительные меры в ряде регионов из-за коронавируса. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в среду, 10 ноября.

— Возможно принятие в ряде регионов дополнительных мер, более строгих мер в отношении отдельных категорий граждан. Опять-таки ссылаясь на мнение ученых, на мнение специалистов. Такая тщательнейшая работа ведется на федеральном уровне правительством в рамках оперативного штаба, — рассказала сенатор.

Этот вопрос, по ее словам, уже обсуждался в Совбезе. Новые меры возможны и на федеральном уровне, уточнила она.

Данная тема, как заверила Матвиенко, находится на контроле у президента, правительства и Федерального собрания. Выводы об эффективности введения рабочих дней пока делать рано, заверила представитель Совфеда.

Решение о длинных выходных, по ее данным, принималось на основе тщательного анализа ситуации. Текущая ситуация продолжает оставаться непростой, приводит слова Матвиенко ТАСС.

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За последние сутки в России выявили 38 058 новых случаев коронавируса. При этом у 8,4 процента граждан не обнаружено клинических проявлений вируса.

Всего за время пандемии COVID-19 в стране зафиксировали 8 911 713 случаев заболевания. Полностью выздоровел 7 654 161 пациент, летальных исходов зафиксировано 250 454.

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