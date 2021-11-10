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Звезда «Зимней вишни» Елена Сафонова пострадала в ДТП на проспекте Мира

Илья Ашуров

Происшествия
Звезда «Зимней вишни» Елена Сафонова пострадала в ДТП на проспекте Мира
Фото: kinopoisk.ru
Россия, Москва, проспект Мира, 44 Карта всех событий

В ДТП с тремя машинами на проспекте Мира пострадала актриса Елена Сафонова. Об этом стало известно в среду, 10 ноября.

По данным Telegram-канала «112», 65-летняя актриса была за рулем автомобиля Hyundai, участвовавшего в ДТП. После аварии его госпитализировали с переломами ребер и другими травмами. Помимо Сафоновой, в больницу доставлен еще один пострадавший в аварии.

Днем 10 ноября три автомобиля столкнулись в районе дома 44 на проспекте Мира. Движение на участке дороги, где произошло ДТП, затруднено. На месте аварии работают оперативные службы.

Звезда «Зимней вишни» Елена Сафонова пострадала в ДТП на проспекте МираФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Момент аварии попал на запись видеорегистратора. Судя по опубликованным кадрам, ДТП спровоцировал водитель BMW, который пересек двойную сплошную линии и выехал на встречную полосу.

Елена Сафонова родилась в 1956 году в Санкт-Петербурге. Широкую известность ей принес советский фильм «Зимняя вишня» (1985 год). Также она известна по ролям в картинах «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Ветер с востока», «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» и другим кинопроектам.

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