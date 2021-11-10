Звезда «Зимней вишни» Елена Сафонова пострадала в ДТП на проспекте Мира
В ДТП с тремя машинами на проспекте Мира пострадала актриса Елена Сафонова. Об этом стало известно в среду, 10 ноября.
По данным Telegram-канала «112», 65-летняя актриса была за рулем автомобиля Hyundai, участвовавшего в ДТП. После аварии его госпитализировали с переломами ребер и другими травмами. Помимо Сафоновой, в больницу доставлен еще один пострадавший в аварии.
Днем 10 ноября три автомобиля столкнулись в районе дома 44 на проспекте Мира. Движение на участке дороги, где произошло ДТП, затруднено. На месте аварии работают оперативные службы.
Момент аварии попал на запись видеорегистратора. Судя по опубликованным кадрам, ДТП спровоцировал водитель BMW, который пересек двойную сплошную линии и выехал на встречную полосу.
Елена Сафонова родилась в 1956 году в Санкт-Петербурге. Широкую известность ей принес советский фильм «Зимняя вишня» (1985 год). Также она известна по ролям в картинах «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Ветер с востока», «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» и другим кинопроектам.