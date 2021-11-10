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Минобрнауки оценило влияние нерабочих дней на заболеваемость COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Минобрнауки оценило влияние нерабочих дней на заболеваемость COVID-19
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Случаи заболеваемости коронавирусом в университетах с 30 октября по 8 ноября снизились на 33 процента. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков в среду, 10 ноября.

— Мы фиксируем, что в период с 30 октября по 8 ноября на 33 процента стало меньше случаев соответствующих заболеваний, — рассказал министр.

Это, по его словам, стало возможным благодаря отмене массовых внеучебных мероприятий в вузах. Удаленный формат в нерабочие дни выбрали 65 процентов университетов, уточнил Фальков.

При этом шесть процентов заведений использовали смешанный формат, а два процента объявили о переносе каникул на эти дни, добавил он. Общим для вузов стало решение об отмене массовых внеучебных событий, приводит слова Фалькова РИА Новости.

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За последние сутки в России выявили 38 058 новых случаев коронавируса. При этом у 8,4 процента граждан не обнаружено клинических проявлений вируса.

Всего за время пандемии COVID-19 в стране зафиксировали 8 911 713 случаев заболевания. Полностью выздоровел 7 654 161 пациент, летальных исходов зафиксировано 250 454.

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