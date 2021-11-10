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Путин поручил срочно наладить поставки товаров на Дальнем Востоке

Иван Юминов

Экономика
Путин поручил срочно наладить поставки товаров на Дальнем Востоке
Фото: Администрация президента РФ

Минтранс должен оперативно решить проблему с задержками доставки грузов в контейнерах на Дальнем Востоке. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 10 ноября.

— Вы сказали о том, что нужно определите приоритеты — так вот определите их. Нельзя же без цемента оставлять целые регионы и без других строительных материалов, — обратился глава государства к главе ведомства Виталию Савельеву.

Министру, по его словам, следует как можно быстрее навести порядок в регионе. О результатах работы необходимо будет доложить премьер-министру Михаилу Мишустину, приводит слова Путина РИА Новости.

8 ноября зампред Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, что Россия должна увеличить траты федерального бюджета на развитие сел. Важные для сел специалисты, по его словам, должны оставаться в них и не уезжать в города.

Это необходимо для того, чтобы не размывалась качественная и профессиональная составляющая лиц, которые там трудятся, уточнил он. В рамках бюджетных трат, подчеркнул представитель Совбеза, предлагается не очень большое увеличение.

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