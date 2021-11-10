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«Мы понимаем в реальности»: МИД Белоруссии признал Крым частью России

Иван Юминов

Политика
«Мы понимаем в реальности»: МИД Белоруссии признал Крым частью России
Фото: Pixabay

Позиция Белоруссии по Крыму остается прежней, полуостров является российской территорией. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей в среду, 10 ноября.

— Позиция Белоруссии по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией, — рассказал министр.

Макей предложил исходить из этого, отмечает РИА Новости.

5 ноября врио канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что отношения России и Германии всегда были особенными. Ситуации в Донбассе и Крыму «глубоко» потрясли европейский порядок, но это не исключает диалога, заключила она.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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