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Александра Петрова утвердили на главную роль в психологической драме от Netflix

Виктория Сикерина

Общество
Александра Петрова утвердили на главную роль в психологической драме от Netflix
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Стриминговый видеосервис Netflix запланировал съемки второго сериала в России. Главную роль в киноленте исполнит актер Александр Петров. Об этом стало известно в среду, 10 ноября.

Организаторы уточнили, что многосерийный фильм снимут в жанре психологической драмы.

— Сериал расскажет историю о том, как знаменитость оказывается в центре разрушающих его личность трагических событий, и о его отчаянной борьбе за то, чтобы снова стать собой, — отметили руководители проекта.

Также в съемках примут участие известный по сериалу «Чики» российский режиссер Эдуард Оганесян, сценаристы Алексей Камынин и Марсель Шайхаттаров, а также продюсеры Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Ольга Кочеткова и Федор Бондарчук, пишет РИА Новости.

Во вторник, 9 ноября постановщик и сценарист Хван Дон-хёк подтвердил, что сериал «Игра в кальмера» продлят на второй сезон.

По его словам, поклонники проекта требуют продолжения истории.

При этом точных сроков съемок второго сезона Дон-хёк назвать не смог. Он отметил, что время для таких решений еще не пришло.

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