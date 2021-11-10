Жилой дом по реновации на юго-западе Москвы внесли в реестр недвижимости

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Профсоюзная улица, 98к6 Карта всех событий

Столичный Росреестр внес сведения в реестр недвижимости о многоквартирном жилом доме по программе реновации жилищного фонда на Профсоюзной улице в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 10 ноября.

В Росреестре отметили, что в новостройке уже зарегистрировали право собственности на первую квартиру.

В шестисекционном доме общей площадью свыше 30 тысяч «квадратов» предусмотрено 396 жилых помещений, большинство из которых двухкомнатные. Первый этаж здания отдали под коммерческие и социальные организации.

Также специалисты благоустроили дворовые территории и создали здесь удобную инфраструктуру со спортивными и детскими площадками и зоной отдыха.

— Столичное Управление Росреестра содействует реализации программы реновации в Москве: постановка на кадастровый учет происходит своевременно, после всех необходимых проверок документов. За весь период нами было учтено 150 новостроек, во многих оперативно зарегистрировано право собственности города на первую квартиру. При этом 42 процента от общего количества реновационных домов получили кадастровые номера в этом году, — заявил руководитель ведомства по городу Игорь Майданов.

По его словам, на северо-востоке, западе и севере Москвы паспорта получили наибольшее число новостроек, говорится в сообщении.

Ранее руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин рассказал, что расселение 29 домов на юго-востоке и на востоке города, в которых проживают 6,7 тысячи горожан, начнется в ноябре в рамках программы реновации.