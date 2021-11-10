Стала известна личность предполагаемой виновницы ДТП с участием актрисы Елены Сафоновой

Фото: vk / elenasafonovaof

Россия, Москва, проспект Мира, 44 Карта всех событий

За рулем автомобиля BMW, который спровоцировал ДТП на проспекте Мира, находилась 21-летняя Маргарита Рафальская. За автомобилем, которым она управляла, числятся 70 неоплаченных штрафов. Об этом стало известно в среду, 10 ноября.

По данным Telegram-канала «112», девушка, управлявшая BMW, госпитализирована с переломом руки.

Днем 10 ноября три автомобиля столкнулись в районе дома 44 на проспекте Мира. Движение на участке дороги, где произошло ДТП, затруднено. На месте аварии работают оперативные службы.

Момент аварии попал на запись видеорегистратора. Судя по опубликованным кадрам, ДТП спровоцировал водитель BMW, который пересек двойную сплошную линию и выехал на встречную полосу.

Видео: Telegram / 112

Позже стало известно, что в аварии пострадала 65-летняя актриса Елена Сафонова. Она была за рулем автомобиля Hyundai. После аварии ее госпитализировали с переломами ребер и другими травмами. Помимо Сафоновой, в больницу доставлен еще один пострадавший в аварии.

Елена Сафонова родилась в 1956 году в Санкт-Петербурге. Широкую известность ей принес советский фильм «Зимняя вишня» (1985 год). Также она известна по ролям в картинах «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Ветер с востока», «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» и другим кинопроектам.