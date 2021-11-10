Путин призвал не допустить роста стоимости продуктов из-за удобрений

Фото: Администрация президента РФ

Властям следует своевременно принимать меры, чтобы ситуация с химическими удобрениями не отразилась на стоимости продуктов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 10 ноября.

— На внутреннем рынке России цена на азотные минеральные удобрения, на химические удобрения в три, а то и в четыре раза ниже, чем на европейском рынке. Безусловно, это вызовет огромное желание у производителей уйти на премиальные рынки, — рассказал глава государства.

Крупные европейские производители сокращают объемы производства почти наполовину из-за роста цен на энергоносители, добавил он. Эти факторы, по его словам, могут повлиять на продовольствие, посевные площади для кормов и мясную группу.

Нынешний комплекс мер является здравым и взвешенным, уточнил лидер. Путин заключил, что его необходимо исполнять и не допустить сокращения объемов производства удобрений, отмечает РИА Новости.

10 ноября Путин также рассказал, что Минтранс должен оперативно решить проблему с задержками доставки грузов в контейнерах на Дальнем Востоке. О результатах работы необходимо будет доложить премьер-министру Михаилу Мишустину, подчеркнул глава государства.