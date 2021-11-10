«С большим скепсисом»: метеоролог оценил прогноз относительно «еврозимы» в России

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Прогноз относительно возможного наступления «еврозимы» в России вызывает сомнения, так как более чем на десять дней прогноз не оправдывается на 60–65 процентов. Об этом заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в среду, 10 ноября.

— Поймите меня правильно, я с большим скепсисом отношусь к подобного рода заявлениям. Тем более что иногда даже и более краткосрочные прогнозы, бывает, не оправдываются, — рассказал синоптик.

Никаких гипотез о грядущей зиме, по его словам, выдумывать не стоит. При этом в четверг, 11 ноября, в Московском регионе закончится похолодание и пойдет снег, а в субботу, 13 ноября, можно ожидать дожди, приводят слова Шувалова «Известия».

10 ноября главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что прогнозы относительно предстоящей зимы скорректированы в сторону более теплого сценария, отметил он. По его словам, погода ожидается мягкая, близкая к «еврозиме».

Также синоптик высказал мнение о народных приметах, по которым некоторые предсказывают погоду. Он сообщил, что специалисты «прогоняли» народные поверья через климатическую статистику и выяснили, что 90 процентов примет не работают.