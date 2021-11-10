Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«С большим скепсисом»: метеоролог оценил прогноз относительно «еврозимы» в России

Иван Юминов

Общество
«С большим скепсисом»: метеоролог оценил прогноз относительно «еврозимы» в России
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Прогноз относительно возможного наступления «еврозимы» в России вызывает сомнения, так как более чем на десять дней прогноз не оправдывается на 60–65 процентов. Об этом заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в среду, 10 ноября.

— Поймите меня правильно, я с большим скепсисом отношусь к подобного рода заявлениям. Тем более что иногда даже и более краткосрочные прогнозы, бывает, не оправдываются, — рассказал синоптик.

Никаких гипотез о грядущей зиме, по его словам, выдумывать не стоит. При этом в четверг, 11 ноября, в Московском регионе закончится похолодание и пойдет снег, а в субботу, 13 ноября, можно ожидать дожди, приводят слова Шувалова «Известия».

10 ноября главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что прогнозы относительно предстоящей зимы скорректированы в сторону более теплого сценария, отметил он. По его словам, погода ожидается мягкая, близкая к «еврозиме».

Также синоптик высказал мнение о народных приметах, по которым некоторые предсказывают погоду. Он сообщил, что специалисты «прогоняли» народные поверья через климатическую статистику и выяснили, что 90 процентов примет не работают.

Читайте также:
Погодазимасиноптики
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Высокая цена потепления

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Черном море — «черные дыры»

Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Все мнения
О проекте