«Мягкий вариант»: синоптик рассказал, какой будет предстоящая зима в России

Фото: сайт администрации Комсомольска-на-Амуре

Какой погоды можно ждать от грядущей зимы, рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

К настоящему моменту прогнозы на предстоящую зиму скорректированы в сторону более теплого сценария, отметил он. По его словам, погода ожидается мягкая, близкая к «еврозиме».

— Раньше зима вроде бы прогнозировалась около климатической нормы, но то, что я сейчас вижу, — декабрь, январь, февраль получаются в среднем где-то на два градуса теплее нормы. По количеству осадков: снега будет в аккурат по многолетним значениям. То есть я думаю, что это будет мягкий вариант зимы с достаточно большим количеством снега. В принципе вполне себе комфортная, нехолодная, не очень теплая зима, что-то напоминающее «еврозиму», — рассказал Тишковец, передает радио Sputnik.

Также синоптик высказал мнение о народных приметах, по которым некоторые предсказывают погоду. Он сообщил, что специалисты «прогоняли» народные поверья через климатическую статистику и выяснили, что 90 процентов примет не работает.

Москвичей предупредили о ложном начале зимы 10 ноября. Температура воздуха в столице опустится ниже нуля в среду, 10 ноября, однако на следующий день столбики термометров снова покажут плюсовые отметки.

Из-за показателей температуры 10 ноября может стать днем «фальстарта зимы».