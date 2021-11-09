Москвичей предупредили о ложном начале зимы 10 ноября

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Температура воздуха в Москве опустится ниже нуля в среду, 10 ноября, однако на следующий день столбики термометров снова покажут плюсовые отметки. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщили на портале «Метеоновости».

В сообщении отмечается, что из-за показателей температуры 10 ноября может стать днем «фальстарта зимы».

— В среду заглянет гребень антициклона, благодаря чему распогодится, но ударят первые ощутимые морозцы: ночью до минус 2–7, днем уже не выше 0 градусов. То есть среднесуточная температура первый раз этой осенью окажется отрицательной, а это первый признак метеорологической зимы, которая по климату, как ни странно, как раз и приходится на 10 ноября, — предупреждают синоптики.

Во вторник, 9 ноября, столичный регион находится в тыловой части циклона. Из-за вторжения арктических воздушных масс суточный ход температур является обратным. То есть более теплая температура воздуха остается ночью, а днем температура понижается до отрицательных значений. Погода стоит облачная с прояснениями, небольшой снег.

Также 9 ноября стало известно, что городские службы скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодой.