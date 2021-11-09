Синоптики предупредили москвичей о снеге и гололедице 9 ноября

Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 9 ноября, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Из-за вторжения арктической воздушной массы суточный ход температуры будет обратный, то есть более теплая температура воздуха останется за ночью, а днем ожидается понижение до отрицательных значений. Будет облачная с прояснениями погода, небольшой снег. На дорогах образуется гололедица.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от ноля до минус двух градусов. В Подмосковье температура ожидается от минус двух до трех градусов тепла.

Ветер будет дуть северный со скоростью 5–10 метров в секунду, в порывах может достигать 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что основным неблагоприятным фактором в этот день будет рост атмосферного давления, на который ухудшением самочувствия могут отреагировать метеозависимые люди с заболеваниями сердца и сосудов. В группе риска гипертоники и те, кто перенес сосудистые катастрофы. У них не исключены головные боли, боли в области сердца, шум в ушах.

При необходимости следует воспользоваться лекарственными препаратами, рекомендованными лечащим врачом. Не стоит забывать и о прогулках на свежем воздухе, можно принять ванну с добавлением ароматических масел лаванды, мелиссы или хвойного экстракта, тонизирует и нормализует сосудистый тонус контрастный душ, не стоит пренебрегать и назначенными врачом лечебными мероприятиями.

Однако для большинства, характерные изменения метеопараметров в это время года, могут выразиться лишь в психологическом дискомфорте и в повышении риска простудиться.

В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за гололеда с 9 по 11 ноября. Период предупреждения будет действовать с 4:00 вторника, 9 ноября, до 4:00 четверга, 11 ноября.