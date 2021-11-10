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Музей «Яндекса» проведет фестиваль ретрокомпьютеров «Демодуляция-2021»

Василий Плиткин

Технологии
Музей «Яндекса» проведет фестиваль ретрокомпьютеров «Демодуляция-2021»
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Музей «Яндекса» проведет 27 ноября в Москве фестиваль ретрокомпьютеров «Демодуляция-2021». Об этом сообщили в пресс-службе компании в среду, 10 ноября.

— Гостей ждут увлекательные доклады, расширенная экспозиция легендарных компьютеров, игровых приставок и других устройств, а также игровые турниры друзей музея: сообществ RTS и GBX. Днем к фестивалю подключатся музеи других городов и стран: Швейцарии, Польши, Италии и Белоруссии, — говорится в сообщении.

Так, можно будет узнать об истории первого советского персонального компьютера БК-0010. Кроме того, гости услышат об истории первого массового мини-компьютера PDP-8.

«Демодуляция» пройдет онлайн и офлайн в главном офисе «Яндекса» в Москве. Зрители смогут посмотреть мероприятия на YouTube, отмечается на сайте компании.

10 ноября заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что более 13 тысяч столичных предпринимателей приняли участие в программе московских властей и «Яндекса». Программа стартовала весной 2021 года и завершилась в конце октября.

Благодаря проекту бизнесмены могли размещать рекламу в сервисах интернет-портала за десять процентов от ее стоимости. По ее словам, программа представляла собой дополнительную меру поддержки малого бизнеса на фоне эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией в столице.

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