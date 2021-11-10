Исполнение гособоронзаказа в России достигло 96 процентов в 2020 году

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Гособоронзаказ страны в 2020 году был исполнен на 96,2 процента. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 10 января.

— В 2020 году, в сложном году, непростом, гособоронзаказ был исполнен на 96,2 процента. Напомню, что в 2012, например, там было 80 с небольшим — и то считалось хорошо, — рассказал глава государства.

Подобная высокая планка, по его словам, выдерживается более пяти лет. Организации оборонно-промышленного комплекса работают стабильно и без срывов, добавил он.

Доля современных образцов оружия и техники в стратегических ядерных силах России превышает 80 процентов, подчеркнул лидер. Новейшие образцы оружия в войсках не уступают и даже превосходят зарубежные аналоги, приводит слова Путина сайт Кремля.

3 ноября Путин рассказал, что испытания ракеты «Циркон» завершаются, она будет поступать на вооружение ВМФ со следующего года. По его словам, в ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием, поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей.