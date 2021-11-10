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Сергей Собянин присвоил крупному хлебозаводу «Фацер» статус промышленного комплекса

Виктория Сикерина

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Сергей Собянин присвоил крупному хлебозаводу «Фацер» статус промышленного комплекса
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Звёздный бульвар Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил присвоить финскому производителю хлеба и мучных кондитерских изделий «Фацер» статус промышленного комплекса. Соответствующее распоряжение глава города подписал в среду, 10 ноября.

Уточняется, что такое решение позволит заводу получить налоговые льготы.

В России финский хлебный комбинат «Фацер» предусмотрел четыре производительные точки, три из которых находятся в Санкт-Петебурге, а одна — в Москве. Предприятие расположилось на Звездном бульваре Останкинского района города. Здесь завод построили в 1936 году, а в 2005 году акционеры из Финляндии выкупили компанию.

Ежегодный объем производства «Фацера» достигает 144 тонны. Продажа продукции осуществляется во многих регионах России, в том числе и в столичном регионе.

— За последние пять лет объем инвестиций в основной капитал предприятия превысил 700 миллионов рублей. Присвоение статуса промышленного комплекса позволит компании экономить порядка 24 миллионов рублей в год. Освободившиеся средства направят на модернизацию производственных мощностей и закупку современного оборудования, — заключили на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее заместитель мэра столицыпо вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что шести столичным предприятиям город компенсирует часть расходов по договорам финансовой аренды оборудования, еще двум частично возвратит затраты на подключение дополнительных технологических мощностей.

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