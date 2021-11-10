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«Она была уже совсем слепая»: Александр Збруев рассказал о Малявиной

Дарья Чентаева

Общество
«Она была уже совсем слепая»: Александр Збруев рассказал о Малявиной
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Свою первую жену актрису Валентину Малявину народный артист РСФСР и звезда картины «Ты у меня одна» Александр Збруев вспоминает с теплотой. Об этом артист рассказал в беседе с «Пятым каналом».

— Она была прелестной актрисой, красивой, талантливой, но жизнь трагически сложилась. У нее от огромной радости, которую она испытывала в жизни, произошел такой перелом, когда она подала и падала в бесконечную яму, в какую-то пропасть… И жизнь закончилась трагически, —поделился Збруев.

По его словам, последние годы жизни Валентина Малявина жила в доме престарелых.

— Она была уже совсем слепая и была в пансионате. За ней ухаживали, но это была уже не жизнь, а шло к тому, что все закончилось. Она обладала некоторыми болезнями. Но ей уже было 80 лет. Она в какой-то момент выпала из жизни и стала глубоким инвалидом, но была потрясающая, замечательная актриса, — отметил Збруев.

Артист добавил, что несмотря на тяжелую судьбу, Малявина смогла стать настоящей звездой советского кинематографа и любимицей зрителей.

— Она не просто бросалась на какую-то работу, а всегда выбирала то, что ее волновало. А человек с позицией, — заключил Александр Збруев в интервью с «Пятым каналом».

Актриса Валентина Малявина ушла из жизни 30 октября в возрасте 80 лет. Близкие простились с актрисой на Троекуровском кладбище.

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