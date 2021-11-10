Сергей Собянин постановил возвести крупный жилой квартал в Западном Дегунине

Фото: roscongress / Евгений Реутов

Россия, Москва, Северный административный округ, район Западное Дегунино Карта всех событий

Проект строительства и планировки современного жилого квартала площадью 100 гектаров утвердили в столичном районе Западное Дегунино. Соответствующее поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 10 ноября.

Глава города отметил, что в новое жилье на севере столицы переедут почти 14 тысяч человек. Здесь же появятся 13 тысяч рабочих мест.

Территория будущего квартала предусмотрена между Коровинским шоссе, Базовской улицей, Проектируемым проездом № 4389, путями Октябрьской железной дороги, улицами Маршала Федоренко, Бусиновской Горкой и Ижорской. В настоящий момент здесь расположились старые и плохо эксплуатируемые здания, часть из которых необходимо снести.

В жилом квартале возведут детские сады, школы, офисы, коммерческие предприятия, гаражи и многие другие объекты социальной инфраструктуры.

— Также реконструируют прилегающие улицы и дороги, включая Коровинское шоссе и Ижорскую улицу. Здесь обустроят велодорожки и установят 12 современных остановок городского транспорта. Кроме того, на этой территории построят дополнительные трансформаторные подстанции и гидротехническое сооружение, — пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что благодаря цифровизации объем продаж городской недвижимости в Москве за прошедшие десять месяцев стал в 2,5 раза больше, чем объем продаж за весь 2019 год.