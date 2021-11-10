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Устроившего дебош на борту рейса Кемерово — Москва мужчину ожидает штраф от «Победы»

Виктория Сикерина

Происшествия
Устроившего дебош на борту рейса Кемерово — Москва мужчину ожидает штраф от «Победы»
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Российская авиакомпания «Победа» выставила пассажиру рейса Кемерово — Москва штраф за устроенный дебош на борту самолета. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в среду, 10 ноября.

— Мы уже запросили информацию у полиции и обязательно взыщем с дебошира все вынужденные расходы. Мы ни одному дебоширу не позволим оскорблять наш экипаж и клиентов, — передает агентство городских новостей «Москва» сообщение представителя «Победы».

Об инциденте на борту воздушного судна, которое следовало из Кемерово в столицу, стало известно во вторник, 9 ноября. Тогда на официальном сайте «МВД Медиа» заявили, что пассажир, который занял чужое место на борту самолета, был отправлен в спецприемник сроком на десять суток в городе назначения.

Уточняется, что пассажир занял на борту чужое место и отказывался пересаживаться, сопровождая свое недовольство нецензурной лексикой. В итоге авиакомпания отказала нарушителю порядка в перелете.

Видео: Telegram-канал «Москва с огоньком»

По итогам проверки дебошира привлекли к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство».

После случившегося правоохранители доставили 45-летнего виновника инцидента в дежурную часть. Признаков алкогольного опьянения у него не обнаружили.

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