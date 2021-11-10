Сергей Собянин рассказал о строительстве и ремонте около ста зданий ОВД с 2011 года

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Около ста районных отделов внутренних дел в столице построили и отремонтировали с 2011 года. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 10 ноября, во время открытия отдела полиции по Бескудниковскому району.

Глава города отметил, что в настоящий момент столичные власти активно развивают и улучшают материальную базу полицейских участков.

— За последний десяток лет мы совместными усилиями с Министерством внутренних дел привели в порядок, комплексно реконструировали и построили заново около 100 зданий управления внутренних дел. Это большой и огромный объем работы, — заявил Сергей Собянин.

Мэр Москвы добавил, что до открытия нового здания отдел полиции в Бескудникове, построенный в 1965 году, был плохо оборудован для приема горожан и профессиональной деятельности сотрудников. Сейчас же в районе появился участок с тиром, актовым залом, кабинетами полицейских и благоустроенными дворами, пишет агентство городских новостей «Москва».

В среду, 10 ноября, Сергей Собянин поздравил личный состав и ветеранов главного управления МВД России по столице с профессиональным праздником.

Глава города выразил благодарность сотрудникам внутренних дел за их добросовестное и самоотверженное выполнение служебного долга и за внимательное отношение к людям, а также за огромный вклад в превращение Москвы в безопасный город. Он подчеркнул, что со своей стороны столичное правительство продолжит помогать с улучшением материально-технической базы правоохранительных органов и оказанием социальной поддержки тем, кто стоит на страже закона.