Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин рассказал о строительстве и ремонте около ста зданий ОВД с 2011 года

Виктория Сикерина

Город
Сергей Собянин рассказал о строительстве и ремонте около ста зданий ОВД с 2011 года
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Около ста районных отделов внутренних дел в столице построили и отремонтировали с 2011 года. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 10 ноября, во время открытия отдела полиции по Бескудниковскому району.

Глава города отметил, что в настоящий момент столичные власти активно развивают и улучшают материальную базу полицейских участков.

— За последний десяток лет мы совместными усилиями с Министерством внутренних дел привели в порядок, комплексно реконструировали и построили заново около 100 зданий управления внутренних дел. Это большой и огромный объем работы, — заявил Сергей Собянин.

Мэр Москвы добавил, что до открытия нового здания отдел полиции в Бескудникове, построенный в 1965 году, был плохо оборудован для приема горожан и профессиональной деятельности сотрудников. Сейчас же в районе появился участок с тиром, актовым залом, кабинетами полицейских и благоустроенными дворами, пишет агентство городских новостей «Москва».

В среду, 10 ноября, Сергей Собянин поздравил личный состав и ветеранов главного управления МВД России по столице с профессиональным праздником.

Глава города выразил благодарность сотрудникам внутренних дел за их добросовестное и самоотверженное выполнение служебного долга и за внимательное отношение к людям, а также за огромный вклад в превращение Москвы в безопасный город. Он подчеркнул, что со своей стороны столичное правительство продолжит помогать с улучшением материально-технической базы правоохранительных органов и оказанием социальной поддержки тем, кто стоит на страже закона.

Читайте также:
ПолицияСергей СобянинСтроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Высокая цена потепления

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Черном море — «черные дыры»

Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Все мнения
О проекте